«У каждого есть срок годности». Mercedes сам избавился от Хэмилтона?

Тото Вольф рад, что ему не пришлось говорить Хэмилтону, что его срок вышел.

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В прошлый четверг в продажу поступила книга за авторством Тото Вольфа — Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane («Внутри команды «Мерседес»: жизнь в скоростном режиме» — англ.). И в одной из глав Вольф откровенно рассказывает об обстоятельствах ухода Льюиса Хэмилтона из немецкой команды. Из слов Тото следует, что в «Мерседесе» были готовы к такому повороту событий. Более того, судя по тексту, именно решение Вольфа привело к тому, что британец ушёл.

«Я доволен»

«Я знал, что Льюис может уйти. Но я не мог понять, зачем он сменил команду ещё до того, как узнал, конкурентоспособны ли мы. У меня не было времени среагировать, мне пришлось срочно звонить партнёрам, — пишет в растиражированном отрывке Вольф. — Возможно, упущена возможность пообщаться с кем-то из других пилотов, которые подписали контракты лишь немногим ранее — с Шарлем Леклером, Ландо Норрисом. Но я в целом доволен. Это помогло нам избежать момента, в который тебе приходится говорить легендарному пилоту, что мы хотим расстаться. Была причина, по которой контракт мы подписали лишь по схеме год+год. Мы в том виде спорта, в котором когнитивная острота крайне важна. Я считаю, у каждого есть срок годности. Я должен смотреть в будущее. Как в футболе, как такие менеджеры, как сэр Алекс Фергюсон или Пеп Гвардиола. Они замечали это по тому, как играли их главные звёзды, и выводили молодых игроков, которые вели команду вперёд в следующие годы».

Под «молодым игроком» Вольф подразумевает Андреа Кими Антонелли. Приведённый выше отрывок, уточняет New York Times, был записан во время интервью Тото 7 февраля, а вот что Вольф говорил об итальянце тремя неделями спустя:

«Несколько лет назад мы могли взять Ферстаппена, но просто не было возможности предоставить ему кокпит. И раз уж у нас на горизонте юниор, выступающий на таком высоком уровне, я хотел бы сохранить эту опцию открытой».

Другими словами, если верить Тото Вольфу, в 2023 году в «Мерседесе» подписали контракт с Хэмилтоном на год — с опционом (видимо, с обеих сторон) ещё на год, чтобы, если что, иметь возможность дать машину Андреа Кими Антонелли. Да и Льюис в любой момент мог потерять форму — ведь «у каждого есть срок годности». Тото даже говорит, что рад, что ему не пришлось говорить Хэмилтону, что его срок уже подошёл…

Как уходил Хэмилтон?

Но давайте детальнее вспомним хронологию тех событий. 31 августа 2023 года «Мерседес» объявляет о подписании двухлетнего контракта с Льюисом Хэмилтоном — причём речь твёрдо идёт о двух годах. «Льюис будет выступать за команду в 2024 и 2025 годах», — дословно гласит пресс-релиз, всё ещё доступный на сайте «Мерседеса». Не слишком похоже на то, что в немецкой команде сомневались, продолжать ли им работать с Хэмилтоном в 2025 году или нет.

О контракте Льюиса с «Феррари» объявили 1 февраля 2024 года — через пять месяцев и два дня после новостей от «Мерседеса». Вряд ли стороны договорились за эти самые два дня — когда начались переговоры, Вольф и подумать не мог, что Хэмилтон может уйти из команды. Да и «срок годности» именно за эти пять месяцев пройти не мог. О переговорах с «Феррари» Тото узнал от Карлоса Сайнса-старшего — тот, разумеется, не был их активным участником, а потому узнал о потенциальном переходе одним из последних. Как, соответственно, и Вольф.

Хэмилтон действительно решил уйти в «Феррари» ещё до того, как узнал, что новый «Мерседес», построенный авторитетным Джеймсом Эллисоном, болид, на который возлагали так много надежд — первый с изначально нормальными понтонами! — окажется таким же капризным, как два предыдущих. Едва ли опцион в контракте как-то задел экс-чемпиона и спровоцировал уйти — в «Мерседесе», судя по пресс-релизу, рассчитывали на британца и в 2025-м.

Тото Вольфа, делающего хорошую мину при плохой игре, можно понять. Он инвестор команды, которая неожиданно для себя лишилась своей главной звезды — а с ней и части маркетинговой стоимости. Вольф должен защищать свои активы и свою команду. Тото причём очень повезло с Антонелли — а что, если бы его не было? У «Ред Булл» и «Феррари» всегда есть молодёжь на выбор, а кто есть у Вольфа? Фредерик Вести и Дориан Пен? В «Мерседес» Вольф пришёл в 2013-м, когда команда знала, куда и как ей идти. Знает ли она это сейчас? Как бы ни убеждал нас Тото в обратном, уход Хэмилтона стал для него ударом — самым большим в карьере. Посмотрим, как Вольф с ним справится.