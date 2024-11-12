Вольф обозначил позицию Mercedes о возможном переходе Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможном переходе нидерландского гонщика «Ред Булл» в немецкую команду. По словам Вольфа, сейчас «Мерседес» сосредоточен на своих воспитанниках.

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