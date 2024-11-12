Aston Martin объявил об уходе технического директора

Дэн Фэллоуз покинул пост технического директора «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды. Отмечается, что специалист официально перестал занимать должность «с ноября этого года». При этом Дэн останется в структуре гоночного коллектива.

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«Хотел бы поблагодарить Дэна за его вклад в «Астон Мартин», сделанный им за последние два года. Дэн привёл гоночный коллектив к успеху на AMR23, что позволило в прошлом сезоне завоевать восемь подиумов», — сказал исполнительный директор Энди Коуэлл.

Ранее издание Business F1 Magazine сообщало, что конструктор Эдриан Ньюи, перешедший в «Астон Мартин», не общается Фэллоузом.