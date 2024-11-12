Гоночный директор «Формулы-1» отправлен в отставку

52-летний немецкий гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих отправлен в отставку со своей должности, о чём сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

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«ФИА подтверждает, что Нильс Виттих ушёл с поста гоночного директора Формулы-1, чтобы использовать новые возможности своей карьеры. Нильс выполнял свои многочисленные обязанности в качестве гоночного директора с профессионализмом и преданностью делу. Мы благодарим его за его приверженность и желаем ему всего наилучшего в будущем. В Лас-Вегасе его заменит Руи Маркес. Руи имеет богатый опыт: ранее он работал маршалом, стюардом, заместителем гоночного директора и гоночным директором в различных чемпионатах. Совсем недавно он занимал должность гоночного директора Формулы-2 и Формулы-3», — говорится в пресс-релизе ФИА.

Виттих вместе с Эдуарду Фрейташом заменил в Формуле-1 Майкла Маси в 2022 году, который был отправлен в отставку после скандального Гран-при Абу-Даби — 2021, в котором свой первый титул завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Позже Виттих стал единоличным гоночным директором.

После дождевой гонки в Сан-Паулу в начале ноября многие гонщики, команды и эксперты были недовольны принятыми Виттихом решениями.