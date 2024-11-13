Одного из главных людей в «Ф-1» уволили перед развязкой сезона

Организаторам чемпионата придётся объясниться.

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Во вторник, 12 ноября, Формула-1 сделала громкое заявление: впервые в истории все команды представят свои ливреи к новому сезону в рамках одной презентации! Вероятно, по задумке промоутеров анонс должен был замазать выпущенное получасом ранее заявление ФИА о замене гоночного директора Формулы-1 за три гонки до конца сезона. Замазать не получилось…

«Я не подавал в отставку»

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что Нильс Виттих снят с должности гоночного директора Формулы-1, чтобы воспользоваться новыми возможностями, — сказано в заявлении ФИА. Нильс выполнял свои многочисленные обязанности с профессионализмом и самоотдачей. Мы благодарим его за работу и желаем всего наилучшего в будущем».

Тут же было объявлено, что в трёх оставшихся до конца сезона гонках гоночным директором на этапах Формулы-1 будет Руи Маркес. Отмечается, что португалец обладает большим опытом, работал трековым маршалом и был судьёй на национальных и международных соревнованиях, а в последнее время в качестве гоночного директора руководил заездами Формулы-2 и Формулы-3.

Вскоре с Нильсом Виттихом связались журналисты немецкого Motorsport-Magazin, и тот заявил им, что узнал о решении ФИА в день объявления.

«Я не подавал в отставку», — цитирует Виттиха издание, что подчёркивает, что инициатива исходила из ФИА.

Авторитетный автоспортивный журналист Джо Сейвуд добавил, что знал о грядущей отставке ещё две недели назад, то есть сразу после Гран-при Мексики. Кроме того, по данным британской BBC, контракт Виттиха истекал в конце года и он в любом случае должен был покинуть пост. Но что же спровоцировало такую спешку?

В чём виноват Виттих?

Нильс Виттих пришёл в Формулу-1 в 2022 году, после того как по итогам расследования обстоятельств Гран-при Абу-Даби 2021-го был уволен Майкл Маси. Поначалу Виттих исполнял обязанности попеременно с Эдуарду Фрейташем, но последнего перестали привлекать после этапа на «Сузуке», когда Пьер Гасли под дождём чуть не влетел в трактор.

Что же привело к отставке Виттиха? Об этом теперь гадает весь паддок. Маси и Фрейташ были уволены после явных провалов, но у Виттиха таких не было. Гран-при Бразилии? Даже если в тот уикенд и были заминки с VSC или красными флагами, на борьбу они не повлияли и опасных ситуаций на трассе не провоцировали. Кроме того, Сейвуд знал об отставке гоночного директора ещё до этапа в Сан-Паулу.

В последние недели в паддоке было немало вопросов к судейству, но гоночный директор не имеет отношения к стюардам. Он может обратить внимание на тот или иной эпизод, но все решения судьи принимают самостоятельно, оглядываясь лишь на нормы регламента, а не на гоночного директора. Это тоже не может быть причиной.

Пока что лучшее объяснение, которое могут предложить инсайдеры, это разногласия Виттиха с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Однако какие именно разногласия могут быть у двух должностных лиц, если они оба связаны регламентом? Возможно, бен Сулайем был недоволен тем, что Виттих недостаточно активно продвигал его инициативы — такие, как запрет ругательств или украшений в кокпите. Но достаточный ли это повод для увольнения гоночного директора за три этапа до финиша?

ФИА должна объясниться

За пять лет, прошедших со смерти Чарли Уайтинга, ФИА уволила трёх гоночных директоров. Сам Уайтинг занимал эту должность более 20 лет — до последнего дня своей жизни — и пользовался в паддоке огромным уважением, хотя порой в пылу борьбы пилоты и говорили о нём лишнее. Гоночный директор — это не просто функционер, в дни Гран-при это главный человек на трассе, принимающий ключевые решения.

Без объяснения причин менять гоночного директора за три этапа до конца сезона — это скандал. Более того, ФИА почему-то выставила всё под таким углом, будто Виттих сам ушёл. И пока автоспортивный мир пытался разобраться, что к чему, промоутеры рассказывают о единой презентации всех команд в феврале следующего года… Вопросов из-за этого оказывается ещё больше.

Если Виттих и без того собирался уходить, то к чему это увольнение за три гонки до конца сезона? Если такое решение было принято в интересах спорта, ФИА обязана объяснить причины. Или просто президент федерации так решил? А это нормально, что один человек может вот так просто менять гоночных директоров, как ему вздумается? Какова вообще процедура?

Ситуация выглядит очень странно, и на Гран-при Лас-Вегаса представителям ФИА придётся объясниться с прессой. Возможно, тогда происходящее станет более понятным. Тем не менее то, как было обставлено увольнение Виттиха, наносит престижу Формулы-1 намного больше вреда, чем ругательства гонщиков на пресс-конференции.