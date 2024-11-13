Выяснилось, выступит ли Хэмилтон за Ferrari на тестах в Абу-Даби

Хэмилтону придется ждать 2025 года для первых тестов в «Феррари».

В связи с тем, что о переходе Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» было известно с начала года, Льюис и итальянская команда надеялись договориться с «Мерседесом» и получить разрешение для участия в шинных тестах в Абу-Даби, которые традиционно проходят по окончании сезона «Формулы-1».

Тем не менее, по информации Motorsport, сторонам не удалось прийти к соглашению. Отмечается, что в «Мерседесе» были бы не против раньше отпустить Хэмилтона, но сами связаны контрактными обязательствами.

В частности, речь идет об участии Хэмилтона в нескольких рекламных мероприятиях до конца года. В том числе речь идет о появлении Хэмилтона на мероприятии, которое устраивает компания Petronas – титульный спонсор «Мерседеса». И данное мероприятие будет проходить в тот же день, что и тесты в Абу-Даби.

Таким образом, Хэмилтону придется ждать начала 2025 года для проведения первых тестов. С учетом последних поправок в регламент, согласно которым теперь для проведения частных тестов можно будет использовать болиды минимум трехлетней давности, в начале года для Хэмилтона будет организована сессия за рулем болида «Феррари» 2022 года.