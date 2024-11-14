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Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» победить на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса. Он состоится с 22 по 24 ноября.

Леклер оценил шансы Ferrari победить на Гран-при Лас-Вегаса
© Чемпионат.com

«Думаю, на бумаге это трасса, на которой мы должны выступить хорошо. Всё по-прежнему выглядит позитивно. Возможно, не так позитивно, как в прошлом году, но, учитывая, насколько все близко, я верю, что у нас будет шанс победить», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ранее Леклер высказался о грядущем противостоянии со своим будущим напарником Льюисом Хэмилтоном. Монегаск настаивает, что с нетерпением ждёт возможности сравнить себя с семикратным чемпионом Формулы-1.

Автоспорт
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Ferrari