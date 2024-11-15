Карлос Сайнс ответил, вышел ли он из тени Фернандо Алонсо

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос по поводу своего соотечественника Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). У Карлоса поинтересовались, считает ли он, что уже вышел из тени Фернандо.

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