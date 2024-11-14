В Ferrari признали, что слишком долго тянули с внедрением гибких крыльев

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что итальянская команда слишком поздно начала применять гибкие крылья, поскольку была убеждена, что Международная автомобильная федерация (ФИА) быстро пресечет эту практику. Такие команды, как «Макларен» и «Мерседес» раньше и эффективней других использовали серые зоны регламента и смогли добиться благодаря этому немалых успехов. «Феррари» начала применять гибкие крылья после Гран-при Сингапура, после чего одержала победы в США и Мексике.

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