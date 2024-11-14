В Ferrari признали, что слишком долго тянули с внедрением гибких крыльев

В «Феррари» признали, что слишком долго тянули с внедрением гибких крыльев
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что итальянская команда слишком поздно начала применять гибкие крылья, поскольку была убеждена, что Международная автомобильная федерация (ФИА) быстро пресечет эту практику. Такие команды, как «Макларен» и «Мерседес» раньше и эффективней других использовали серые зоны регламента и смогли добиться благодаря этому немалых успехов. «Феррари» начала применять гибкие крылья после Гран-при Сингапура, после чего одержала победы в США и Мексике.
«Мы чувствовали разочарование, поскольку на определённом этапе мы ждали решения ФИА, когда они установили камеры [начиная с Гран-при Бельгии]. Мы были убеждены, что всё это прикроют. Но этого не произошло! Так что, вероятно, мы потеряли один или два месяца. В такой ситуации сложно делать выбор, ведь у нас есть ограничение расходов. Это значит, что если вы убеждены, что это не будет разрешено, а вы начинаете что-то разрабатывать, то это будет стоить вам времени в аэродинамической трубе. Но это было наше решение», — приводит слова Вассёра Motorsport.