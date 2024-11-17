Хэмилтон дал совет Колапинто по поводу будущего в Формуле-1

39-летний гонщик Формулы-1 и семикратный чемпион серии, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон дал совет пилоту «Уильямса» Франко Колапинто по поводу будущего в «Королевских гонках».

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