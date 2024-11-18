Ферстаппен ответил, заслуживает ли Колапинто место в «Формуле-1»

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен на примере аргентинца Франко Колапинто объяснил, почему, по его мнению, командам нужно быть более открытыми для молодых гонщиков.

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