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Ферстаппен ответил, заслуживает ли Колапинто место в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен на примере аргентинца Франко Колапинто объяснил, почему, по его мнению, командам нужно быть более открытыми для молодых гонщиков.

Ферстаппен ответил, заслуживает ли Колапинто место в «Формуле-1»
© Чемпионат.com

«Мне ситуация показывает, что командам нужно быть более открытыми для молодых талантов. Сейчас у «Уильямса» есть юниор, но ему, возможно, придётся уйти либо попытать удачу в другом месте, хотя его могли бы посадить в машину. Заслуживает ли Колапинто место вне зависимости от решения менеджмента и команды? Учитывая, что он показал на данный момент, да. Но найти место тяжело», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Автоспорт
Макс Ферстаппен