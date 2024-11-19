Макс Ферстаппен: мы вернулись в прежнюю форму

Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен накануне Гран При Лас-Вегаса настроен оптимистично. Голландский гонщик верит, что Red Bull сможет эффективно провести три оставшихся этапа сезона-2024, чтобы обеспечить ему титул.

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