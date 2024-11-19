Макс Ферстаппен: Мы вернулись в прежнюю форму
Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен накануне Гран При Лас-Вегаса настроен оптимистично. Голландский гонщик верит, что Red Bull сможет эффективно провести три оставшихся этапа сезона-2024, чтобы обеспечить ему титул.
«Бразилия стала для нас невероятной гонкой и действительно особенным моментом для меня и команды. Было здорово видеть, что мы вернулись в прежнюю форму; команда проделала потрясающую работу, и мы надеемся продолжить в том же духе в следующих нескольких гонках. Конечно, Вегас — это начало последней тройной серии года, так что это последний рывок для всех. Мы хорошо выступили здесь в прошлом году — это действительно быстрая трасса с длинными прямыми и множеством возможностей для обгона и борьбы. Опять же, температура на протяжении уик-энда выглядит довольно низкой, так что всё будет зависеть от шин. Мы воспринимаем каждую гонку по отдельности, и с нетерпением ждём последних этапов сезона», — отметил Макс Ферстаппен.
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Макс Ферстаппен: Мы вернулись в прежнюю форму