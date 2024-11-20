Хэмилтон: я ничего не утаиваю от Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что будет и дальше собирать данные, чтобы помочь команде стать лучше в следующем сезоне, когда сам он будет уже выступать за «Феррари».

© Чемпионат.com