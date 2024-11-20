Вольф раскритиковал поведение Хорнера во время конфликта с ФИА

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал поведение своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера в декабре прошлого года, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) проводила расследование по поводу конфликта интересов между Тото и его супругой Сьюзи, которая является директором женской юниорской серии F1 Academy.

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