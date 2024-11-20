Никита Мазепин: не могу назвать Роберта Шварцмана нашим пилотом

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказал мнение, что в настоящий момент есть много выдающихся российских гонщиков. При этом Роберта Шварцмана Никита отказался называть российским пилотом. Напомним, Шварцман сейчас выступает под израильской гоночной лицензией. Также Мазепин отметил успехи российской школы картинга.

© Чемпионат.com