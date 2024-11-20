Марко ответил, может ли Перес покинуть Red Bull до Гран-при Абу-Даби

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу мексиканского гонщика команды Серхио Переса.

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«Может ли Перес покинуть команду до Гран-при Абу-Даби? У нас есть ещё три гонки, и нам нужно пройти их достаточно хорошо. Может быть, всё получится», — приводит слова Марко Oe24.at.

Гран-при Абу-Даби будет заключительным этапом сезона. Он состоится с 6 по 8 декабря.

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен является лидером. На счету нидерландца 393 балла. «Ред Булл» располагается на третьей позиции в Кубке конструкторов, имея в активе 544 очка.