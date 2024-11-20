Менеджер Колапинто потребовал от критиков гонщика «заткнуться»

Менеджер Франко Колапинто Джейми Кэмпбелл-Уолтер призвал критиков заткнуться и не высказывать свои мнения и оскорбления в адрес аргентинского гонщика. Так он отреагировал на реакцию фанатов на аварию 21-летнего Колапинто в Бразилии, а также на новости о том, что он встречается с популярной 32-летней актрисой, моделью и певицей Марией Евгенией Суарес Ривейро, более известной как Чайна Суарес или Ла Чайна.

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