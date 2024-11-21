Перес раскритиковал своего отца за высказывания в адрес Ральфа Шумахера

Мексиканский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал своего отца Антонио Переса Гарибая за грубые высказывания в адрес эксперта и бывшего пилота Ральфа Шумахера.

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«Для начала, я не согласен ни с одним из его комментариев. Думаю, что он допустил ошибку в этом отношении. Я не разделяю ни одной его точки зрения, но в то же время не контролирую то, что говорит мой отец, поскольку я могу контролировать только то, что говорю сам. В спорте важно всегда показывать, что, что бы ни происходило на трассе, оно всегда остаётся там. Я так это вижу, и мы всегда должны быть примером для остального мира», — приводит слова Серхио британское издание Sky Sports.

Ранее сам Ральф отреагировал на слова отца пилота «Ред Булл».