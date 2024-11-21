ФИА запретила командам «Ф-1» использовать деталь днища после жалобы Red Bull

Международная автомобильная ассоциация (ФИА) выпустила директиву, согласно которой команды Формулы-1, использующие защиту крепления днища, должны немедленно её убрать, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, толчком к этому решению послужила жалоба «Ред Булл», посчитавшего использование пластин, защищающих крепление днища, нарушением правил. Ими пользовалось около половины всех команд.

Стоит отметить, что это не первая попытка команд увеличить износостойкость крепежа днища машины с граунд-эффектом. Ранее применялись изоляционные материалы и специальные винты, имеющие зазор для поглощения ударов.