Вольф отреагировал на желание Хэмилтона досрочно завершить сезон

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние слова пилота команды Льюиса Хэмилтона о желании досрочно завершить сезон. Семикратный чемпион Формулы-1 об этом говорил после Гран-при Бразилии, где он показал 10-й результат. Вольф признался, что понимал, что легко не будет, но добавил, что обеим сторонам удалось сохранить профессиональный подход к работе.

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