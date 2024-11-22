Вольф отреагировал на желание Хэмилтона досрочно завершить сезон
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние слова пилота команды Льюиса Хэмилтона о желании досрочно завершить сезон. Семикратный чемпион Формулы-1 об этом говорил после Гран-при Бразилии, где он показал 10-й результат. Вольф признался, что понимал, что легко не будет, но добавил, что обеим сторонам удалось сохранить профессиональный подход к работе.
«Мы вместе хорошо справляемся и продолжаем работать, ведь впереди ещё три гонки. Льюис, как все мы знаем, на протяжении многих лет скрывает эмоции. Думаю, весь уикенд стал для него был очень плохим опытом. Машина была плохой, и мы не дали ему достаточно хороший инструмент, который у него должен быть», — приводит слова Вольфа GPblog.