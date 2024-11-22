Вассер оценил решение Mercedes не отпускать Хэмилтона в Ferrari ради тестов

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал позицию «Мерседеса» относительно решения не отпускать пилота Льюиса Хэмилтона в «Скудерию» ради участия в постсезонных тестах в Абу-Даби (ОАЭ). При этом гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который покинет итальянскую команду по окончании этого сезона и перейдёт в «Уильямс», выступит в тестах за рулём болида британского коллектива.

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