Оруджев ответил, стоит ли Сайнсу слушаться Ferrari, раз он покидает команду

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о борьбе между пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Ранее Леклер выражал недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

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