Названа причина, из-за которой Хэмилтон попал в аварию во время тестов

Итальянское издание Autoracer поделилось деталями аварии 40-летнего гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона во время тестов в Испании за рулём болида своей новой команды «Феррари».

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В статье издания говорится, что авария была вызвана кочкой на третьем секторе, что привело к серьёзным повреждениям автомобиля. Сам Хэмилтон не пострадал в аварии, но из-за повреждений итальянской команде пришлось корректировать график тестов, так как Шарль Леклер не смог выйти на трассу и провести свою программу.

Ранее в британском издании Sky Sports рассказали о реакции руководства команды на аварию Льюиса Хэмилтона.