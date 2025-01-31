Сын Энцо Феррари рассказал о первой встрече с Хэмилтоном

Пьеро Феррари, сын Энцо Феррари, поделился воспоминаниями о первой встрече с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, который проведёт следующий сезон в составе итальянской команды.

« В п е р в ы е Л ь ю и с п р и е х а л к н а м , к о г д а п о к у п а л L a F e r r a r i в 2 0 1 4 г о д у . О н м н о г о в р е м е н и п р о в ё л н а з а в о д е , и з у ч а я в о з м о ж н о с т и с д е л а т ь м а ш и н у п о д с е б я . Б л и ж е к в е ч е р у о н п о д о ш ё л к о м н е п о з д о р о в а т ь с я и я п р е д л о ж и л е м у п о у ж и н а т ь . О н б ы л п о л о н э н т у з и а з м а , к о г д а г о в о р и л о м а ш и н е , я у в и д е л д е й с т в и т е л ь н о п р и я т н о г о и н е о б ы ч н о г о ч е л о в е к а . М ы г о в о р и л и о б о в с ё м п о н е м н о г у . У Л ь ю и с а , к а к и у м е н я , о т л и ч н ы е в о с п о м и н а н и я о Л а у д е . Н о м ы о б с у д и л и и м н о г о д р у г и х т е м . М н е н р а в и т с я , ч т о Л ь ю и с н е т о л ь к о о д е р ж и м Ф о р м у л о й - 1 , н о и с л е д и т з а п р о и с х о д я щ и м в м и р е » , — п р и в о д и т с л о в а П ь е р о Ф е р р а р и A u t o r a c e r .

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.