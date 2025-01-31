Сын Дэвида Бекхэма проедет на машине «Формулы-Е»

5 и 6 марта на городской трассе в Майами состоится мероприятие Формулы-Е, в рамках которого за руль болидов сядут знаменитости. Первыми объявленными участниками мероприятия стали Бруклин Бекхэм, 25-летний сын совладельца «Интер Майами» и экс футболиста «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, а также экс-игрок «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро.

Кроме того, в мероприятии примут участие британский актёр Люсьен Лависконт, создатель технического контента Клео Абрам, изготовитель автомобилей по индивидуальному заказу Эмилия Хартфорд и инфлюенсер Винни Хакер. В ближайшее время будут объявлены имена ещё пяти участником мероприятия, получившего название «Evo Session».