Авария Хэмилтона на тестах Ferrari оказалась серьезнее, чем говорилось

Команда Формулы-1 «Феррари» отправила в Барселону специалиста по композитным материалам, чтобы оценить ущерб, полученный машиной SF-23 после аварии, в которую угодил Льюис Хэмилтон во время тестов машины предыдущих лет на трассе «Каталуния-Монтмелло». Об этом сообщает Sky Italia.

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Как информирует источник, это решение было принято на фоне опасений, что в результате сильного удара шасси получило повреждения.

После оценки ущерба, полученного болидом, было принято решение продолжить тесты, поскольку шасси не пострадало.

Сообщается, что авария Хэмилтона произошла в скоростном последнем повороте. Ранее появилась информация, что причиной аварии стал наезд семикратным чемпионом мира на кочку, в результате чего болид потерял стабильность и прижимную силу.