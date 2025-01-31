Ford объявил о возвращении в WEC и на «24 часа Ле-Мана»

Компания «Форд» объявила о возвращении в чемпионат мира по гонкам на выносливость с 2027 года. Американский автопроизводитель выставит в чемпионате свой вариант гиперкара.

« М ы в с т у п а е м в н о в у ю э п о х у г о н о ч н о й п р о г р а м м ы „ Ф о р д а “ . Э т о в и д н о п о т о м у , ч т о м ы д е л а е м н а т р а с с а х и в н е и х . К о г д а м ы у ч а с т в у е м в г о н к а х , м ы д е л а е м э т о , ч т о б ы п о б е ж д а т ь . И н е т т р а с с ы и л и г о н к и , к о т о р а я з н а ч и л а б ы д л я н а ш е й и с т о р и и б о л ь ш е , ч е м Л е - М а н . И м е н н о з д е с ь м ы с м о г л и б р о с и т ь в ы з о в « Ф е р р а р и » и п о б е д и т ь в 1 9 6 0 - х . И м е н н о с ю д а м ы в е р н у л и с ь 5 0 л е т с п у с т я , п о т р я с л и м и р и с н о в а п о б е д и л и « Ф е р р а р и » . Я в в о с т о р г е о т т о г о , ч т о м ы в о з в р а щ а е м с я в Л е - М а н и б у д е м с о р е в н о в а т ь с я н а с а м о м в ы с о к о м у р о в н е в г о н к а х н а в ы н о с л и в о с т ь . М ы г о т о в ы б р о с и т ь в ы з о в м и р у . С н о в а » , — п р и в о д и т с л о в а п р е д с е д а т е л я с о в е т а д и р е к т о р о в к о м п а н и и « Ф о р д » п р е с с - с л у ж б а к о м п а н и и .

Примечательно, что в анонсе компании ничего не сказано о потенциальном участии в американской серии по гонкам на выносливость — IMSA.