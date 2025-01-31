Эксперт рассказал, в чем у Леклера есть преимущество над Хэмилтоном

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс высказался о том, над чем сейчас работает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

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« Л ь ю и с у х о д и т о т « М е р с е д е с а » п о с л е б о л е е ч е м д е с я т и л е т н е г о п е р и о д а в ы с т у п л е н и й . У н и х б ы л о п р е д е л ё н н ы й с п о с о б р а б о т ы , с п о с о б о б щ е н и я м е ж д у с о б о й . Т о , к а к о п р е д е л я л и с ь с т р а т е г и и , п р о х о д и л и б р и ф и н г и . В п е р в ы е з а 1 1 л е т у Л ь ю и с а б у д е т н о в ы й г о н о ч н ы й и н ж е н е р , Р и к а р д о А д а м и . О н , б е з с о м н е н и я , б у д е т у ч и т ь и т а л ь я н с к и й д л я с в о е г о « Х а м м е р - т а й м » . Э т о т о , ч е м с е й ч а с з а н и м а е т с я Льюис. И это та область, в которой у Шарля Леклера есть преимущество над ним», — приводит слова Сондерса F1oversteer.

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.