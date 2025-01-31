Председатель GPDA: пилоты узнали об ужесточении наказаний за ругань через СМИ

FIA не консультировалась с Ассоциацией пилотов Гран При (GPDA) перед введением новых директив для стюардов, ужесточающих санкции за использование нецензурной лексики в сезоне 2025 года. Председатель GPDA Алекс Вурц сообщил, что сами гонщики узнали о новых правилах через СМИ.

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В прошлом году FIA оказалась в центре споров, когда президент федерации Мохаммед бен Сулайем выступил за запрет на ругань среди пилотов. Тем не менее FIA решила пойти дальше, опубликовав новые указания для стюардов на 2025 год. Теперь любое «неуместное поведение», включая использование оскорбительных или грубых выражений, подпадает под статью 12.2.1l и влечет за собой серьёзные штрафы. Первое нарушение обойдется гонщику в €40 000, второе – в €80 000 и условное отстранение от гонок на месяц, третье – в €120 000 с лишением чемпионских очков и фактической дисквалификацией на месяц.

Председатель GPDA Алекс Вурц прокомментировал: «Нет, мы не обсуждали это с FIA – никаких консультаций не было. Пилоты узнали обо всём через СМИ. Возможно, стоит пересмотреть подход к взаимодействию со спортсменами, ведь в NFL, например, профсоюз игроков участвует в таких решениях».