Вольф высказался об образе Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об образе финского резервного пилота команды Валттери Боттаса.

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« М ы « М е р с е д е с » , т а к ч т о , м о ж е т б ы т ь , и д е я с о б н а ж ё н н ы м к а л е н д а р ё м б о л ь ш е н е б у д е т а к т у а л ь н а . М ы э т о у ж е о б с у ж д а л и , н о н а м н у ж н о с о х р а н и т ь а у т е н т и ч н о с т ь Валттери. Так что если он хочет оставить свою уродливую стрижку маллет, то пускай», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

Ранее сообщалось, что за неделю до Гран-при Австралии Формулы-1 в Аделаиде Боттас сядет за руль автомобиля DTM Mercedes 190E в рамках промофестиваля. Валттери присоединится к другим участникам фестиваля, связанным с Формулой-1, включая Деймона Хилла, Алана Джонса, Гюнтера Штайнера, Тьерри Бутсена и Дэвида Брэбема.