Хэмилтон может досрочно покинуть Ferrari? Эксперт назвал возможную причину
Автоспортивный журналист Льюис Ларкам считает, что Льюис Хэмилтон может покинуть Ferrari досрочно, только если завоюет восьмой чемпионский титул.
Громкий переход Хэмилтона в Ferrari стал одним из главных событий 2024 года в Формуле 1. Самый успешный гонщик в истории чемпионата объединился с самой культовой командой, и их союз, как ожидается, продлится минимум до конца 2026 года.
«Для Льюиса это не просто переход в другую команду – это осуществление мечты, – отметил Ларкам в подкасте Crash. – Он никогда не говорил об этом, пока был в Mercedes, но возможность выступать за Ferrari всегда была для него особенной. Если он выиграет чемпионат, он может решить уйти на пике. Но при любом другом раскладе он останется в Ferrari, ведь ему предложили долгосрочный проект. Ferrari тоже работает над мощным мотором, поэтому здесь нет никаких опасений. Можем ли мы увидеть, что Хэмилтон останется с Ferrari надолго? Да. В Mercedes он не чувствовал себя по-настоящему важным. Ходили слухи, что ему не предложили роль амбассадора бренда после завершения карьеры. А Ferrari сразу дала понять: «Мы дадим тебе всё, что ты хочешь». Это касается не только гонок, но и долгосрочной роли посла, а также будущих проектов, например, в моде».