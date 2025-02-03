Хэмилтон может досрочно покинуть Ferrari?

Автоспортивный журналист Льюис Ларкам считает, что Льюис Хэмилтон может покинуть Ferrari досрочно, только если завоюет восьмой чемпионский титул.

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Громкий переход Хэмилтона в Ferrari стал одним из главных событий 2024 года в Формуле 1. Самый успешный гонщик в истории чемпионата объединился с самой культовой командой, и их союз, как ожидается, продлится минимум до конца 2026 года.