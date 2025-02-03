Хэмилтон может досрочно покинуть Ferrari? Эксперт назвал возможную причину

Автоспортивный журналист Льюис Ларкам считает, что Льюис Хэмилтон может покинуть Ferrari досрочно, только если завоюет восьмой чемпионский титул.

Хэмилтон может досрочно покинуть Ferrari?
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Громкий переход Хэмилтона в Ferrari стал одним из главных событий 2024 года в Формуле 1. Самый успешный гонщик в истории чемпионата объединился с самой культовой командой, и их союз, как ожидается, продлится минимум до конца 2026 года.

«Для Льюиса это не просто переход в другую команду это осуществление мечты, отметил Ларкам в подкасте Crash. Он никогда не говорил об этом, пока был в Mercedes, но возможность выступать за Ferrari всегда была для него особенной. Если он выиграет чемпионат, он может решить уйти на пике. Но при любом другом раскладе он останется в Ferrari, ведь ему предложили долгосрочный проект. Ferrari тоже работает над мощным мотором, поэтому здесь нет никаких опасений. Можем ли мы увидеть, что Хэмилтон останется с Ferrari надолго? Да. В Mercedes он не чувствовал себя по-настоящему важным. Ходили слухи, что ему не предложили роль амбассадора бренда после завершения карьеры. А Ferrari сразу дала понять: «Мы дадим тебе всё, что ты хочешь». Это касается не только гонок, но и долгосрочной роли посла, а также будущих проектов, например, в моде».

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