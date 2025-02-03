Чандхок объяснил, почему Алонсо может рассчитывать на титул в Aston Martin

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок допустил, что испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может рассчитывать ещё на один титул благодаря переходу в команду звёздного конструктора Эдриана Ньюи. В настоящий момент Фернандо является двукратным чемпионом Формулы-1.

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