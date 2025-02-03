Williams приступил к тестам в Барселоне

Британская команда Формулы 1 Williams Racing представит свой новый болид для сезона 2025 года, который станет юбилейным для чемпионата мира, на специальном рекламном мероприятии 14 февраля на исторической трассе Сильверстоун, где в 1950 году состоялся первый в истории Гран При чемпионата Формулы 1. Автомобиль будет представлен в уникальной ливрее специально для этого события, а ливрея для гонок 2025 года будет представлена ​​18 февраля на беспрецедентной общей презентации сезона Формулы 1 на стадионе O2 Arena в Лондоне.

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Официальные предсезонные тесты Формулы 1 стартуют 26 февраля в Бахрейне, а 25 февраля на этой трассе в движении дебютирует новый Williams FW47. Командам Формулы 1 разрешается проводить съёмочные дни два раза в год. В ходе таких мероприятий в общей сложности можно проехать 200 километров в каждый из этих дней. А пока команда работает со старой машиной.

Британский коллектив начал частные тесты в Барселоне, где до того работала Ferrari. Испанец Карлос Сайнс и таец Алекс Албон будут работать за рулём машины Williams FW45 сезона 2023 года в рамках разрешённых участникам чемпионата мира тестов болидов прошлых лет. Пока техника несёт на себе старую ливрею, а пилоты и команда облачены в нейтральную экипировку с логотипами актуальных спонсоров.