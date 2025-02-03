На продажу выставили первую служебную Ferrari Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер основных успехов в чемпионате мира добился в составе заводской команды Ferrari, в которую немец перешёл в 1996 году. Естественно, Скудерия выделила своему спортсмену служебную машину, которой стал актуальный на тот момент Ferrari F355 GTS. Сейчас эту машину выставили на торги.

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Аукционный дом RM Sotheby’s намерен продать автомобиль на предстоящих в феврале торгах. Первым владельцем машины стала компания Weber Management менеджера Вилли Вебера, который занимался карьерой спортсмена. Сообщается, что тёмно-синее купе было построено с учётом пожеланий Михаэля Шумахера, который эксплуатировал двухдверку во время жизни в Монако.

Автомобиль окрашен в цвет Blu Le Mans, салон отделан кожей Pelle Crema, а в 2020 году машина получила сертификат аутентичности Ferrari Classiche, подтверждающий соответствие оригинальной спецификации заводской версии. Ценности спорткару добавляет автограф Михаэля Шумахера, оставленный на спинке водительского сиденья.