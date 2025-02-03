На продажу выставили первую служебную Ferrari Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер основных успехов в чемпионате мира добился в составе заводской команды Ferrari, в которую немец перешёл в 1996 году. Естественно, Скудерия выделила своему спортсмену служебную машину, которой стал актуальный на тот момент Ferrari F355 GTS. Сейчас эту машину выставили на торги.
Аукционный дом RM Sotheby’s намерен продать автомобиль на предстоящих в феврале торгах. Первым владельцем машины стала компания Weber Management менеджера Вилли Вебера, который занимался карьерой спортсмена. Сообщается, что тёмно-синее купе было построено с учётом пожеланий Михаэля Шумахера, который эксплуатировал двухдверку во время жизни в Монако.
Автомобиль окрашен в цвет Blu Le Mans, салон отделан кожей Pelle Crema, а в 2020 году машина получила сертификат аутентичности Ferrari Classiche, подтверждающий соответствие оригинальной спецификации заводской версии. Ценности спорткару добавляет автограф Михаэля Шумахера, оставленный на спинке водительского сиденья.