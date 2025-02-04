Опубликовано время старта гонок «Формулы-1» в сезоне-2025

Руководство Формулы 1 опубликовало расписание всех сессий и гонок в сезоне-2025, который стартует 16 марта в Мельбурне. Предлагаем вашему вниманию график по московскому времени.

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Первая пятничная тренировка Гран При Австралии 14 марта начнется в 4:30 по мск, квалификация в субботу стартует в 8:00, а стартовые огни светофора в воскресенье погаснут в 7:00.

В целом сравнению с прошлыми годами изменилось расписание этапов не изменилось. 18 из 24-х Гран При пройдут в классическом формате с тремя тренировками и одной квалификацией, в рамках шести остальных состоятся спринт-квалификация и короткая субботняя гонка.

Расписание этапов Формулы 1 в 2025 году

* этап в спринт-формате