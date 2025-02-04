Алонсо могут пригласить в Red Bull

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм высказал мнение, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» могла бы рассмотреть вариант с приглашением испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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