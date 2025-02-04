Эксперт рассказал, в каком случае Хэмилтон может покинуть Ferrari до 2026 года

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мнением о потенциальных причинах, которые могут побудить семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона покинуть свою новую команду «Феррари». Гонщиком «Скудерии» британец стал в этом году.

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« Д у м а ю , в е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о э т о п р о и з о й д ё т , о ч е н ь м а л а . О д н а к о е с л и с е з о н Хэмилтона в 2025 году сложится крайне неудачно, а Шарль Леклер к тому же сильно щёлкнет ему по носу, он может решить, что пора уходить», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer.

Ранее Скотт назвал команду, ради перехода в которую испанец Фернандо Алонсо может дольше не завершать карьеру.