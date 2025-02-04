Даниил Квят примет участие в уик-энде «Формулы Е»

Бывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость, вернётся за руль электрического болида Формулы Е. Российско-итальянский пилот примет участие в уик-энде чемпионата мира в Саудовской Аравии.

Как сообщает The Race, экс-пилот Toro Rosso и Red Bull сядет за руль автомобиля Gen3Evo немца Максимилиана Гюнтера в 40-минутной сессии в четверг 13 февраля. В команде DS Penske спортсмен поработает в дополнительных свободных заездах для гонщиков, которые не участвовали в гонках Формулы E. До этого у Квята запланирована подгонка сидений и сессия на симуляторе на базе команды в Сатори.

По информации журналистов, очередные тесты Даниила могут быть частью проекта по приходу пилота в чемпионате мира по гонкам электромобилей. В DS Penske гонщик воссоединится с техническим руководителем команды Филом Чарльзом, который некоторое время работал с Квятом в Toro Rosso в 2014 году, что рассматривается гонщиком как возможность побороться либо за место основного пилота, либо за позицию резервисте в Формуле E в 2026 году.