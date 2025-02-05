Хэмилтон или Леклер – кто был быстрее на тестах в Барселоне?

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон опередил своего нового напарника Шарля Леклера в ходе шинных тестов с Ferrari в Барселоне.

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Хэмилтон впервые сел за руль машины SF-23 на тестах во Фьорано, после чего команда отправилась в Испанию для трехдневных испытаний Pirelli. Во второй день программа Ferrari оказалась нарушена – британец попал в аварию в 12-м повороте, что привело к повреждениям кузова и подвески. Инцидент лишил Леклера возможности провести послеобеденную сессию, тем не менее в итоге монегаск выполнил намеченную программу.

К дуэту Ferrari в Испании присоединился Ландо Норрис из McLaren, пилотировавший MCL60 и показавший лучшее время – 1.15.21, в то время как Хэмилтон проехал 87 кругов и стал вторым в итоговой таблице с лучшим временем 1.15.93. Леклер проехал 86 кругов и уступил напарнику 0,13 секунды.