10 вечных рекордов и антирекордов «Формулы-1»

Гонки Формулы 1 проводятся уже 75 лет. За эти годы пилоты и команды установили и переписали бесчисленное количество рекордов и антирекордов. Многие из них будут обновлены ещё не раз. Однако есть цифры и показатели, которые останутся в летописи Больших Призов навсегда. AUTOSPORT.com.ru собрал самые интересные...

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Победа с отрывом 5 минут

Доминирование Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена, конечно, ассоциируются с лидированием от старта до финиша и отрывом в 25-30 секунд. Но это ничто на фоне разгромной победы Стирлинга Мосса на Гран При Португалии в 1958 году.

За 50 кругов гонки на 7,5-километровой трассе Порту англичанин, выступавший тогда за Vanwall, привёз 5 минут 12 секунд ближайшему сопернику Майку Хоторну на Ferrari. По меркам действующих автодромов, это три круга в Спа и Сильверстоуне, четыре – в Монако, пять — на Ред Булл Ринге! При нынешнем уровне подготовки команд такой гандикап просто невозможен, даже если кто-то умудряется построить супербыструю машину. И слава богу…

Участие в гонке Формулы 1 в 55 лет

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в свои 43 года доказывает, что возраст гонщику Формулы 1 не помеха. Испанец по-прежнему хорош и за рулём более или менее конкурентоспособной техники может дать бой пилотам, которые родились уже после его дебюта в Больших Призах в 2001 году, как, например, Оскар Пиастри. Однако до абсолютного рекорда Алонсо однозначно не дотянется, так как ему пришлось бы выступать до 2037 года. Просто нереально, чтобы Фернандо сохранил мотивацию и физическую форму ещё на такой срок, а команды были бы заинтересованы в нём.

Статус самого возрастного пилота Формулы 1, скорее всего, навечно останется за Луи Широном. Монегаск вышел на старт домашней гонки в Монте-Карло в 1955 году в возрасте 55 лет и 292 дня. Тогда возрастная планка была совсем иной, как и требования к физической форме пилота. В 1958-м Широн снова заявился на Гран При Монако, но не прошёл квалификацию.

Чемпион мира без поул-позиций

В современной Формуле 1 поул – важная составляющая успеха в гонке. На некоторых необгонных автодромах, как Имола и Монако, это вообще едва ли не полдела. В прошлом году 12 из 24-х гонок были выиграны с первого места на стартовой решётке. Представить, чтобы чемпион по итогам сезона совсем остался без побед в квалификациях… Это нонсенс. А ведь дважды в истории Королевских гонок так и было.

В 1967 году новозеландец Денни Хьюм обошёлся без поулов и выиграл две гонки на пути к своему единственному чемпионству. А в 1984-м Ники Лауда завоевал свой третий и последний титул, за весь сезон однажды квалифицировавшись в топ-3, причём на третьем месте.

22 схода подряд

В 80-х и даже 90-х разрывы между командами Формулы 1 исчислялись не десятыми долями секунды, а секундами. Борьбы на трассе было гораздо меньше, чем в наше время. При этом надёжность техники оставляла желать лучшего, и самый наглядный тому пример – ужасная антирекордная серия Андреа де Чезариса.

С гонки в Аделаиде в октябре 1986 года и до этапа в Детройте в июне 1988 года, т.е. полтора сезона, итальянский пилот ни разу не пересёк финишную черту. Лишь трижды в этой череде из 22-х сходов он выбыл по причине аварии, остальные неудачи были связаны с ненадёжностью машин Minardi, Motor Racing Developments и Rial Racing, которые пилотировал Де Чезарис.

В современной Формуле 1 такая жуткая полоса невезения невозможна физически. Во-первых, в чемпионате давно нет таких безнадёжны команд, как Minardi и Rial Racing, которые годами могли использовать одни и те же колёсные диски и другие комплектующие, потому что на новые элементарно не было денег. А во-вторых, надёжность сейчас такая, что в среднем каждую пятую гонку до финиша доезжают все стартовавшие машины.

9 пилотов в одной команде за один сезон

Изменения в составе пилотов по ходу сезона – дело обычное. Вспомнить хотя бы 2023 год, когда за AlphaTauri выступили четыре пилота: Юки Цунода провёл весь чемпионат, а вот Ник де Врис был уволен посередине сезона, его заменил Даниэль Риккардо, который затем травмировался и на пару гонок уступил место Лиаму Лоусону.

Однако всему есть свой предел, и больше остальных в 1973 году отличилась команда Iso-Marlboro, которой руководил Фрэнк Уильямс. Прототип будущей команды Williams в том сезоне представляли девять пилотов, среди которых были Жак Икс. Такая ротация кадров при двух машинах, правда, не помогла, и в 15-ти Гран При команда заработала лишь два очка, став предпоследней в Кубке конструкторов.

В наши дни такая чехарда с выбором пилотов, как в Iso-Marlboro полвека назад, маловероятна. Смысл менять гонщиков как перчатки? В спортивном плане – ноль, как и в маркетинговом. Не поймут ни инвесторы команды, ни промоутеры чемпионата. Даже несчастная испанская HRT в 2010 году ограничилась пятью пилотами.

100% попаданий в призовую тройку

В 2002 году Михаэль Шумахер установил достижение, которое, может быть, кто-нибудь и повторит, но не превзойдёт, потому это невозможно по определению. На пути к своему пятому чемпионскому титулу немецкий гонщик Ferrari завершил на подиуме все этапы сезона. В 17-ти Гран При он одержал 11 побед, пять раз финишировал вторым и ещё раз был третьим.

Учитывая, что календарь первенства за эти 22 года значительно вырос, повторить достижение «Красного барона» очень сложно. Так, например, в 2023-м Макс Ферстаппен побывал на подиуме 21 раз в 22-х гонках. А сейчас в календаре уже 24 этапа, то есть вероятность хотя бы одной осечки выросла ещё на пару процентов.

Ни одного пит-стопа за гонку

Гонка Формулы 1 в Зандворте в 1961 году стала уникальной сразу по двум причинам. Во-первых, впервые в истории Гран При прошёл без единого схода: клетчатый флаг увидели все 15 участников. А во-вторых, 75-круговая гонка на дистанцию 314 км обошлась без пит-стопов, то есть без дозаправок, замены шин или краткосрочного ремонта.

И если заездами без сходов сейчас никого не удивишь, то без пит-стопов проехать пилотам не получится. Есть правило, регламентирующее использование двух разных составов шин. Плюс, даже самой жёсткой резины с трудом хватит на всю дистанцию.

Чемпионство в четырёх разных командах

Преемственность – один из главных залогов победы пилота на длинной дистанции. Михаэль Шумахер пять из семи титулов выиграл с Ferrari, Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен четыре года подряд побеждали с Red Bull Racing, Льюис Хэмилтон шесть из семи раз стал чемпионом с Mercedes. Меняя команды одна за одной, ни один из них не достиг бы таких успехов. Почему? Одного мастерства мало, вокруг гонщика должна быть чётко выстроенная структура с большим количеством топ-специалистов. Проще говоря, пилот – это «винтик» в сложной высокотехнологичной системе, пусть и не самый последний. Плюс, топ-команды подстраховываются и подписывают с ведущими пилотами контракты на 4-5 лет.

На заре существования чемпионата мира Ф1, в 50-х, всё было устроено иначе. Была машина и небольшая группа из 10-12 сотрудников, включая механиков, конструкторов и управляющих, всё. И тогда пилот действительно мог прийти в новый коллектив и, что называется, на скилле взять чемпионство. Наибольшего успеха добился Хуан Мануэль Фанхио: аргентинец стал чемпионом с Alfa Romeo в 1951 году, выиграл две короны с Mercedes в 1954-м и 1955-м, а затем также победил Ferrari (1956) и Maserati (1957). Больше никто и никогда не становился чемпионом в четырёх разных команд, и, скорее всего, не станет.

34 машины на стартовой решётке

Сколько максимум гоночных автомобилей когда-либо вмещало стартовое поле Формулы 1? 34! Именно столько машин вышло на старт Гран При Германии 1953 года на Нордшляйфе. Не считая «Инди 500», формально входившей в календарь Королевских гонок в 50-х, так много участников не было ни в одной другой гонке и вряд ли когда-нибудь будет.

Действующий регламент Ф1 предусматривает допуск не больше 26 автомобилей. Даже если это правило однажды перепишут, многим автодромам элементарно не хватит места на пит-лейне и стартовой прямой под такое количество машин. Да и где взять столько желающих заводских или частных команд?

Три болида на финише

И снова к теме прочности и надёжности современных машин Больших Призов. Сейчас в среднем до финиша доезжают 17-18 пилотов из 20-ти стартовавших. В дождевых гонках обычно на 3-4 схода больше, но даже первая дюжина пилотов легко добирается до клетчатого флага. Поэтому трудно себе представить, что должно такое произойти, чтобы повторился антирекорд Гран При Монако 1996 года.

В той сумасшедшей дождевой гонке финишную черту пересекли три участника из 22-х, которые были на старте. Победу одержал квалифицировавшийся 14-м Оливье Панис, а следом за ним ту гонку на выживание закончили Дэвид Култхард и Джонни Херберт. Сейчас в случае такого повального количества сходов гонку просто остановят и завершат досрочно.