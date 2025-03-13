Кто остановит McLaren, а кто хуже всех? Расклады перед стартом сезона «Ф-1»

Команде Алонсо и будущей «Ауди» чемпионат-2025 не обещает ничего хорошего.

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Уже на этой неделе в Австралии, как в старые добрые времена, состоится первый этап сезона-2025. В преддверии старта чемпионата предлагаем краткое резюме по каждой команде пелотона — и предположительную расстановку сил.

«Макларен» — общепризнанный фаворит

Действующий обладатель Кубка конструкторов начинает 2025 год в том же статусе, что и заканчивал предыдущий — фаворитом и обладателем быстрейшей, по общему мнению, машины. Оценки отрыва «Макларена» от преследователей разнятся от ничтожной пары десятых до впечатляющей секунды (это если ориентироваться на симуляцию гонки и прикидки со стороны Хельмута Марко).

Конкуренты всё-таки не ждут от «оранжевых» доминирования, но здесь и сейчас именно Ландо Норрис выглядит фаворитом в личном зачёте. Что может помешать «Макларену»? Во-первых, как и остальным лидерам, команде Зака Брауна предстоит решить, когда они перебросят все ресурсы на создание машины для 2026 года. Во-вторых, невозможно предсказать динамику отношений между Норрисом и Оскаром Пиастри, если австралиец, только что подписавший новый долгосрочный контракт, не будет отставать от британца на старте сезона. Прошлый сезон уже показал слабую эффективность так называемых внутрикомандных «Правил папайи» — и это в ситуации, когда реально на титул мог претендовать только один гонщик.

«Феррари» — шаг назад, два шага вперёд?

По итогам тестов эксперты так и не пришли к единому мнению, кто является ближайшим преследователем «Макларена». Против итальянцев играют серьёзные изменения в передней подвеске с переходом с толкателей на тяги: из-за этого шага «Скудерия» могла потерять часть прежних наработок, но зато рассчитывает на более высокие темпы развития по ходу чемпионата. Так что если «Феррари» не будет уступать «Макларену» слишком много, а новый технический директор Лоик Серра бесшовно заменит Энрике Кардиле, то погоня за титулом возможна.

В конце концов, у «Феррари» блестящий состав пилотов в лице Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Год назад именно мощный дуэт Леклер – Сайнс позволил «Скудерии» до последнего бороться за Кубок конструкторов и уверенно оставить позади «Ред Булл». Сейчас всё должно быть не хуже.

«Ред Булл» — всё ещё разбираются

У «быков» получились противоречивые зимние тесты. После удачного начала машина вдруг снова закапризничала, и есть ощущение, что австрийцам просто не хватило трёх дней испытаний, чтобы испробовать все конфигурации болида и варианты настроек. С другой стороны, не стоит исключать варианта, при котором после Бахрейна технический штаб всё верно проанализирует и подготовит к Мельбурну болид в идеальной форме.

В целом задача «быков» понятна: дать в руки Максу Ферстаппену более стабильную, чем в прошлом сезоне, машину, которая по чистой скорости будет уступать тому же «Макларену» не слишком много. «Макс может многое отыграть, но не полсекунды, — отметил перед стартом сезона Хельмут Марко. — Целью на 2025 год было расширить потенциал автомобиля, чтобы у наших пилотов было больше уверенности. Мы преуспели в этом, но пока не в совершенстве». Что же до борьбы в Кубке конструкторов, то очень многое зависит от Лиама Лоусона — от его скорости и, главное, способности адаптироваться к капризной технике «Ред Булл», чтобы ехать где-то неподалёку от Ферстаппена, а не как Перес.

«Мерседес» — сами сомневаются, насколько хороши

Тото Вольф и «Серебряные стрелы» в целом осторожничают перед началом чемпионата. В Бахрейне экс-доминаторы Ф-1 были неплохи, но сами задавались вопросом: это потому, что мы правда прибавили, или просто новая машина, как и прежняя, хороша в прохладную погоду? Инженеры достаточно пессимистичны в оценках — мол, «Макларен» точно впереди, а «Мерседес» в лучшем случае на уровне «Феррари». Вольф и вовсе считает, что на старте чемпионата его подопечные будут медленнее остальных представителей топ-4.

В любом случае разрывы в борьбе как минимум с «Феррари» и «Ред Булл» минимальны, положение может поменяться не то что с каждым пакетом обновлений, а даже просто с более удачным подбором настроек. Ну и многое будет зависеть от выступлений новичка Андреа Кими Антонелли — правда ли он с ходу станет новым Ферстаппеном или поначалу будет тянуть «Мерседес» вниз неопытностью и неизбежными ошибками.

«Альпин» — сразу за лидерами?

Записывайте рецепт, как добиться для себя хороших публикаций в прессе: напрочь заваливайте подготовку, становитесь последними в квалификации дебютного Гран-при, потом потихоньку возвращайтесь в число середняков и хорошо проявите себя на предсезонных тестах к следующему чемпионату. Вот так «Альпин» и стала чуть ли не обладателем звания «Прогресс года», хотя по сути команда просто возвращается к минимально приемлемому для заводского коллектива уровню.

Так или иначе, по итогам тестов спецы называют французов как минимум одним из лидеров средней группы, а кто-то даже считает, что на самом деле «Альпин» довольно рядом с фаворитами. Не будем забывать, что в концовке прошлого сезона Гасли выдал несколько фантастических квалификаций — седьмой в Остине, третий в Вегасе, шестой – в Абу-Даби. Эта субботняя форма вполне может сохраниться. Вопрос по темпу в воскресенье. И ещё больший вопрос по тому, как себя проявит новичок Джек Дуэн на фоне скучающего в боксах резервиста Франко Колапинто.

«Уильямс» — поборются за пятёрку

А вот и вторые претенденты на звание лучшего середняка сезона-2025. «Уильямс» показал впечатляющий темп на тестах, но и сама команда относится к таким результатам спокойно, и наблюдатели полагают, что Албон с Сайнсом летали по трассе, имея в баках меньше топлива, чем конкуренты.

Тем не менее новый болид явно стал шагом вперёд, плюс команда прибавила в организационной составляющей и получила настоящего топ-гонщика в лице Сайнса. Собственно, именно мощный состав пилотов может стать главным аргументом в пользу «Уильямса», если ему правда предстоит дуэль с «Альпин» за пятую строчку.

«Хаас» — затаились, но соперники боятся

Американцы, в отличие от «Уильямса», провели тесты спокойно, не шокируя быстрыми результатами. Но после прошлого сезона все уже в курсе: под руководством Аяо Комацу команда делает куда бо́льшую ставку на симуляцию гоночных условий и работу с шинами. Когда же японца спросили, а как же он с инженерами понимает уровень «Хааса» относительно конкурентов, то босс ответил, что ему имеющихся данных вполне достаточно.

При представлении новой машины «Хаас» делал акцент на доработки в задней части болида, которые должны улучшить его поведение. Инженеры считают, что добились своей цели, и ждут демонстрации прогресса в стартовых Гран-при. С учётом того, что уже в прошлом сезоне «Хаас» нередко обладал пятой по скорости техникой, американцы могут вмешаться в борьбу «Альпин» и «Уильямса». Тем более что дуэт Окон – Берман пусть и полностью новый, но очень даже перспективный.

«Рейсинг Буллз» — детали от «родителей» пока не помогли

Общее ощущение от тестов в очередной раз переименованной команды простое: удивить себя и конкурентов не удалось. Нет, «телята» находятся в средней группе, их отставание от прямых соперников небольшое, плюс мы ведь анализируем работу машин всего на одной трассе. И всё же консенсус в том, что сейчас по чистой скорости итальянцы восьмые или даже девятые. Соответственно, получение разрешённых правилами деталей от родственников из «Ред Булл» пока особо не помогло.

Вдобавок ко всему есть вопросы к гонщикам. Цунода хорош, но может разнервничаться на фоне вероятного ухода из Ф-1, а насколько к чемпионату мира готов молодой и горячий Хаджар, нам ещё только предстоит понять.

«Астон Мартин» — вся ставка на 2026-й?

Хорошая новость: новая машина «Астона» лучше прошлогодней. Новость плохая: конкуренты тоже прибавили, причём зачастую серьёзнее. Соответственно, как и в концовке прошлого сезона, семейная команда Строллов где-то в конце пелотона. Да, можем ждать локальных чудес от Фернандо Алонсо, плюс какие-то идеи по исправлению автомобиля наверняка предложит гениальный Эдриан Ньюи, и всё же вопрос, насколько «Астону» важно стать в нынешнем сезоне не девятым, а, скажем, седьмым.

Кажется, Стролл и компания имеют все основания, чтобы быстренько завершить развитие нынешней машины и бросить все силы на потенциальный прорыв в 2026-м — с Ньюи и другими новичками техдепартамента, новой базой, новой аэротрубой, «Хондой» и так далее.

«Кик-Заубер» — лучше, но всё ещё последние

У будущей «Ауди» ситуация очень похожа на ту, что в «Астоне»: машина стала лучше, но не продвинулась вперёд относительно соперников. Кажется, абсолютно во всех рейтингах зелёно-чёрный «Кик-Заубер» находится на последнем месте, пусть и не слишком далеко от остальных. Вполне возможно, что в квалификации таланта Хюлькенберга будет хватать для выхода во второй сегмент, но очки окажутся почти таким же редким явлением, что и в прошлом сезоне.

При этом есть ощущение, что «Кик-Заубер» не будет готов «слить» сезон так же, как «Астон»: два 10-х места кряду вгоняют сотрудников в депрессию, печалят совет директоров «Ауди» и не способствуют приходу спонсоров (а есть вопросы, насколько допустимо сотрудничество с легальным далеко не во всех странах Stake, когда команда станет заводской). В конце концов, может полететь голова технического директора Джеймса Ки, которого недавно уже увольняли из «Макларена». Так что Бинотто и компания ещё попробуют прибавить. Но позволит ли это не замыкать пелотон, большой вопрос.