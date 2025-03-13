Расклад сил в Формуле-1 перед стартом сезона-2025 в Мельбурне: Макларен — фаворит, борьба Ред Булл, Феррари и Мерседеса

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Команде Алонсо и будущей «Ауди» чемпионат-2025 не обещает ничего хорошего.

Кто остановит McLaren, а кто хуже всех? Расклады перед стартом сезона «Ф-1»
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Уже на этой неделе в Австралии, как в старые добрые времена, состоится первый этап сезона-2025. В преддверии старта чемпионата предлагаем краткое резюме по каждой команде пелотона — и предположительную расстановку сил.

«Макларен» — общепризнанный фаворит

Действующий обладатель Кубка конструкторов начинает 2025 год в том же статусе, что и заканчивал предыдущий — фаворитом и обладателем быстрейшей, по общему мнению, машины. Оценки отрыва «Макларена» от преследователей разнятся от ничтожной пары десятых до впечатляющей секунды (это если ориентироваться на симуляцию гонки и прикидки со стороны Хельмута Марко).

Конкуренты всё-таки не ждут от «оранжевых» доминирования, но здесь и сейчас именно Ландо Норрис выглядит фаворитом в личном зачёте. Что может помешать «Макларену»? Во-первых, как и остальным лидерам, команде Зака Брауна предстоит решить, когда они перебросят все ресурсы на создание машины для 2026 года. Во-вторых, невозможно предсказать динамику отношений между Норрисом и Оскаром Пиастри, если австралиец, только что подписавший новый долгосрочный контракт, не будет отставать от британца на старте сезона. Прошлый сезон уже показал слабую эффективность так называемых внутрикомандных «Правил папайи» — и это в ситуации, когда реально на титул мог претендовать только один гонщик.

«Феррари» — шаг назад, два шага вперёд?

По итогам тестов эксперты так и не пришли к единому мнению, кто является ближайшим преследователем «Макларена». Против итальянцев играют серьёзные изменения в передней подвеске с переходом с толкателей на тяги: из-за этого шага «Скудерия» могла потерять часть прежних наработок, но зато рассчитывает на более высокие темпы развития по ходу чемпионата. Так что если «Феррари» не будет уступать «Макларену» слишком много, а новый технический директор Лоик Серра бесшовно заменит Энрике Кардиле, то погоня за титулом возможна.

В конце концов, у «Феррари» блестящий состав пилотов в лице Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Год назад именно мощный дуэт Леклер – Сайнс позволил «Скудерии» до последнего бороться за Кубок конструкторов и уверенно оставить позади «Ред Булл». Сейчас всё должно быть не хуже.

«Ред Булл» — всё ещё разбираются

У «быков» получились противоречивые зимние тесты. После удачного начала машина вдруг снова закапризничала, и есть ощущение, что австрийцам просто не хватило трёх дней испытаний, чтобы испробовать все конфигурации болида и варианты настроек. С другой стороны, не стоит исключать варианта, при котором после Бахрейна технический штаб всё верно проанализирует и подготовит к Мельбурну болид в идеальной форме.

В целом задача «быков» понятна: дать в руки Максу Ферстаппену более стабильную, чем в прошлом сезоне, машину, которая по чистой скорости будет уступать тому же «Макларену» не слишком много. «Макс может многое отыграть, но не полсекунды, — отметил перед стартом сезона Хельмут Марко. — Целью на 2025 год было расширить потенциал автомобиля, чтобы у наших пилотов было больше уверенности. Мы преуспели в этом, но пока не в совершенстве». Что же до борьбы в Кубке конструкторов, то очень многое зависит от Лиама Лоусона — от его скорости и, главное, способности адаптироваться к капризной технике «Ред Булл», чтобы ехать где-то неподалёку от Ферстаппена, а не как Перес.

«Мерседес» — сами сомневаются, насколько хороши

Тото Вольф и «Серебряные стрелы» в целом осторожничают перед началом чемпионата. В Бахрейне экс-доминаторы Ф-1 были неплохи, но сами задавались вопросом: это потому, что мы правда прибавили, или просто новая машина, как и прежняя, хороша в прохладную погоду? Инженеры достаточно пессимистичны в оценках — мол, «Макларен» точно впереди, а «Мерседес» в лучшем случае на уровне «Феррари». Вольф и вовсе считает, что на старте чемпионата его подопечные будут медленнее остальных представителей топ-4.

В любом случае разрывы в борьбе как минимум с «Феррари» и «Ред Булл» минимальны, положение может поменяться не то что с каждым пакетом обновлений, а даже просто с более удачным подбором настроек. Ну и многое будет зависеть от выступлений новичка Андреа Кими Антонелли — правда ли он с ходу станет новым Ферстаппеном или поначалу будет тянуть «Мерседес» вниз неопытностью и неизбежными ошибками.

«Альпин» — сразу за лидерами?

Записывайте рецепт, как добиться для себя хороших публикаций в прессе: напрочь заваливайте подготовку, становитесь последними в квалификации дебютного Гран-при, потом потихоньку возвращайтесь в число середняков и хорошо проявите себя на предсезонных тестах к следующему чемпионату. Вот так «Альпин» и стала чуть ли не обладателем звания «Прогресс года», хотя по сути команда просто возвращается к минимально приемлемому для заводского коллектива уровню.

Так или иначе, по итогам тестов спецы называют французов как минимум одним из лидеров средней группы, а кто-то даже считает, что на самом деле «Альпин» довольно рядом с фаворитами. Не будем забывать, что в концовке прошлого сезона Гасли выдал несколько фантастических квалификаций — седьмой в Остине, третий в Вегасе, шестой – в Абу-Даби. Эта субботняя форма вполне может сохраниться. Вопрос по темпу в воскресенье. И ещё больший вопрос по тому, как себя проявит новичок Джек Дуэн на фоне скучающего в боксах резервиста Франко Колапинто.

«Уильямс» — поборются за пятёрку

А вот и вторые претенденты на звание лучшего середняка сезона-2025. «Уильямс» показал впечатляющий темп на тестах, но и сама команда относится к таким результатам спокойно, и наблюдатели полагают, что Албон с Сайнсом летали по трассе, имея в баках меньше топлива, чем конкуренты.

Тем не менее новый болид явно стал шагом вперёд, плюс команда прибавила в организационной составляющей и получила настоящего топ-гонщика в лице Сайнса. Собственно, именно мощный состав пилотов может стать главным аргументом в пользу «Уильямса», если ему правда предстоит дуэль с «Альпин» за пятую строчку.

«Хаас» — затаились, но соперники боятся

Американцы, в отличие от «Уильямса», провели тесты спокойно, не шокируя быстрыми результатами. Но после прошлого сезона все уже в курсе: под руководством Аяо Комацу команда делает куда бо́льшую ставку на симуляцию гоночных условий и работу с шинами. Когда же японца спросили, а как же он с инженерами понимает уровень «Хааса» относительно конкурентов, то босс ответил, что ему имеющихся данных вполне достаточно.

При представлении новой машины «Хаас» делал акцент на доработки в задней части болида, которые должны улучшить его поведение. Инженеры считают, что добились своей цели, и ждут демонстрации прогресса в стартовых Гран-при. С учётом того, что уже в прошлом сезоне «Хаас» нередко обладал пятой по скорости техникой, американцы могут вмешаться в борьбу «Альпин» и «Уильямса». Тем более что дуэт Окон – Берман пусть и полностью новый, но очень даже перспективный.

«Рейсинг Буллз» — детали от «родителей» пока не помогли

Общее ощущение от тестов в очередной раз переименованной команды простое: удивить себя и конкурентов не удалось. Нет, «телята» находятся в средней группе, их отставание от прямых соперников небольшое, плюс мы ведь анализируем работу машин всего на одной трассе. И всё же консенсус в том, что сейчас по чистой скорости итальянцы восьмые или даже девятые. Соответственно, получение разрешённых правилами деталей от родственников из «Ред Булл» пока особо не помогло.

Вдобавок ко всему есть вопросы к гонщикам. Цунода хорош, но может разнервничаться на фоне вероятного ухода из Ф-1, а насколько к чемпионату мира готов молодой и горячий Хаджар, нам ещё только предстоит понять.

«Астон Мартин» — вся ставка на 2026-й?

Хорошая новость: новая машина «Астона» лучше прошлогодней. Новость плохая: конкуренты тоже прибавили, причём зачастую серьёзнее. Соответственно, как и в концовке прошлого сезона, семейная команда Строллов где-то в конце пелотона. Да, можем ждать локальных чудес от Фернандо Алонсо, плюс какие-то идеи по исправлению автомобиля наверняка предложит гениальный Эдриан Ньюи, и всё же вопрос, насколько «Астону» важно стать в нынешнем сезоне не девятым, а, скажем, седьмым.

Кажется, Стролл и компания имеют все основания, чтобы быстренько завершить развитие нынешней машины и бросить все силы на потенциальный прорыв в 2026-м — с Ньюи и другими новичками техдепартамента, новой базой, новой аэротрубой, «Хондой» и так далее.

«Кик-Заубер» — лучше, но всё ещё последние

У будущей «Ауди» ситуация очень похожа на ту, что в «Астоне»: машина стала лучше, но не продвинулась вперёд относительно соперников. Кажется, абсолютно во всех рейтингах зелёно-чёрный «Кик-Заубер» находится на последнем месте, пусть и не слишком далеко от остальных. Вполне возможно, что в квалификации таланта Хюлькенберга будет хватать для выхода во второй сегмент, но очки окажутся почти таким же редким явлением, что и в прошлом сезоне.

При этом есть ощущение, что «Кик-Заубер» не будет готов «слить» сезон так же, как «Астон»: два 10-х места кряду вгоняют сотрудников в депрессию, печалят совет директоров «Ауди» и не способствуют приходу спонсоров (а есть вопросы, насколько допустимо сотрудничество с легальным далеко не во всех странах Stake, когда команда станет заводской). В конце концов, может полететь голова технического директора Джеймса Ки, которого недавно уже увольняли из «Макларена». Так что Бинотто и компания ещё попробуют прибавить. Но позволит ли это не замыкать пелотон, большой вопрос.

Автоспорт
Лиам Лоусон
Оскар Пиастри
Эдриан Ньюи
Тото Вольф
Хельмут Марко
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Джеймс Ки
Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон
Ferrari