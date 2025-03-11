Марко: Вольф хочет повторить историю Ферстаппена с Антонелли

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

© Чемпионат.com

«Очевидно, что Антонелли — гонщик высшего уровня, хоть он и находится под огромным давлением. Его подготовка впечатляет, он уже проехал 10 тыс. км тестовой дистанции. Но у него было две серьёзные аварии. Вы можете и сами видеть, какое давление это на него оказывает. Конечно, Тото Вольф хочет в «Мерседесе» повторить историю Макса Ферстаппена. Однако попасть сразу в топ-команду будет вызовом для Антонелли. Но с точки зрения потенциала он однозначно высочайшего уровня среди новичков», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Напомним, в прошлом году Антонелли дебютировал в Формуле-2, и, проведя там один сезон, подписал контракт с «Мерседесом» на место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.