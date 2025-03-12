Марко высказался на тему возможного ухода Ферстаппена из Red Bull

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему возможного ухода гонщика Макса Ферстаппена из команды. Ранее в прессе сообщалось, что британская команда «Астон Мартин» якобы предложила Ферстаппену контракт на £ 1 млрд (пятилетнее соглашение с зарплатой в £ 200 млн в год).

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