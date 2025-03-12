McLaren подал в суд на экс-спонсора из-за задолженности по контракту

Британская команда Формулы-1 «Макларен» ведёт судебный спор с целью взыскания задолженности по контракту с бывшего спонсора Huski Chocolate. Об этом информирует The Race. Гоночный коллектив и шведская компания подписали соглашение в 2019 году.

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При этом сообщается, что Huski Chocolate объявил о банкротстве, поэтому удовлетворение иска видится маловероятным. По сведениям источника, «Макларен» контактировал с бывшим спонсором ещё в августе прошлого года, предъявив решение британского суда. Однако ответа не получил. После «Малкларен» вновь пытался добиться выплат, но безуспешно. Сейчас юристы из Швеции, действующие от имени британской команды, потребовали, чтобы окружной суд Стокгольма постановил, что решение британского суда подлежит исполнению в Швеции.

Согласно источнику, сумма сделки по контракту, которая не была полностью удовлетворена, оценивается в € 4,66 млн.