Экклстоун вынес неутешительный вердикт об уровне Ландо Норриса

Чемпионат.com

Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе и сравнил его с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Экклстоун вынес неутешительный вердикт об уровне Ландо Норриса
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«Выиграет ли кто-то из пилотов «Макларена» чемпионат мира? У меня есть большие сомнения. Дайте Максу правильную машину, и вы увидите. что произойдёт. Норрис настолько же хорош, как и Макс? Ответ — нет!», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

Напомним, по итогам прошлого сезона Макс Ферстаппен стал чемпионом мира четвёртый раз подряд, Ландо Норрис закончил сезон на второй позиции. Кубок конструкторов достался команде «Макларен».

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