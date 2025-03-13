Марко предрек одному из пилотов уход из «Формулы-1» в течение сезона-2025

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко не верит, что новобранец заводской команды Alpine в Формуле 1 Джек Дуэн сможет завершить сезон-2025, который для австралийца должен стать первым полным сезоном в чемпионате мира.

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«Я не верю, что Джек проведёт весь сезон. К сожалению, я не думаю, что Дуэн проедет так уж много гонок», — заявил Хельмут Марко ServusTV, отвечая на вопрос о потенциале австралийца в Формуле 1.

Напомним, несмотря на заявленный контракт Джека Дуэна с Alpine на 2025 год, ходят слухи, что бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе, который вернулся в паддок чемпионата мира в роли исполнительного консультанта Alpine, намерен заменить австралийца на аргентинского юниора Франко Колапинто уже по ходу текущего сезона.