Экс-гонщик «Формулы‑1»: не хочется ехать не под российской лицензией

Виталий Петров о международных гонках: «Не хочется ехать не под российской лицензией»
Бывший гонщик «Формулы‑1» Виталий Петров заявил, что не хочет принимать участие в международных гонках не под российской лицензией.
В январе Петров с составе российской команды G‑Drive SMP Racing выступал в гонке «6 часов Абу‑Даби».
— (Участие) в международных соревнованиях — не знаю. Просто‑напросто не хочется ехать не под российской лицензией. Гонки в Дубае и Абу‑Даби мы выбрали потому, что там можно было ехать под российским флагом. Там организаторы из Нидерландов, компания Creventic — они в этом плане попроще. То есть если в Европе нам разрешат ехать под российской лицензией, то всё обсуждаемо. Начнем переговоры, возможно, поедем. Но пока об этом речи нет. Я не хочу ехать под флагом Казахстана, Белоруссии или каким‑то другим — не вижу в этом смысла, потому что мы едем защищать цвета России. Если этой возможности нет, зачем тогда выступать? Но в гонках я поеду. На прототипе BR Engineering BR03 точно поеду СМП РСКГ Эндуранс. Хочется и в ралли‑рейды, и в классическое ралли в чемпионат России. Уже начал переговоры с промоутером Артуром Мурадяном, но я пока весь в разъездах и никак не могу с ним связаться и детально обсудить. Многое хочу, но пока не получается, — приводит слова Петрова «Чемпионат».