Экс-гонщик «Формулы‑1»: не хочется ехать не под российской лицензией

Бывший гонщик «Формулы‑1» Виталий Петров заявил, что не хочет принимать участие в международных гонках не под российской лицензией.

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В январе Петров с составе российской команды G‑Drive SMP Racing выступал в гонке «6 часов Абу‑Даби».