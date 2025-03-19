«Формула-1» готовится провести Гран-при Таиланда

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали после Гран При Австралии отправился в Таиланд, где провёл с властями страны переговоры о возможном проведении гонки чемпионата мира в этой стране.

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«Я был рад встретиться с премьер-министром Таиланда Пэтонгтарн Чинават и её командой, чтобы обсудить их впечатляющие планы по проведению гонки в Бангкоке. Я с нетерпением жду продолжения наших обсуждений в предстоящие недели и месяцы», — заявил Стефано Доменикали по итогам встречи.

Никакой информации о том, когда и где может пройти Гран При Таиланда, пока нет.