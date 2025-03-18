Новые правила FIA по проверке антикрыльях вступят в силу с Гран При Китая

Международная автомобильная федерация (FIA) накануне старта сезона 2025 года в Формуле 1 предупредила всех участников чемпионата мира о грядущем ужесточении правил контроля антикрыльев. В итоге ситуация развивается более стремительно, чем могли ожидать в серии.

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Уже с Гран При Японии зазор между основной планкой антикрыла и подвижной частью не может превышать 0,5 мм при нагрузке в 750 Н — это вчетверо меньше допустимого на Гран При Австралии. С учётом того, что первые этапы идут с минимальным перерывом, на Гран При Китая будут небольшие послабления — допустимый зазор составит 0,75 мм.

Напомним, новые требования к проверке гибкости передних антикрыльях вступят в силу также в 2025 году, начиная с Гран При Испании. В итоге FIA рассчитывает за счёт таких решений максимально быстро и эффективно закрыть серую зону в техническом регламенте.