Эксперт объяснил, что мешает Антонелли стать вторым Ферстаппеном

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о выступлении новичка Формулы-1, пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии.

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«Я не знаю, что творит Кими Антонелли в быстрых поворотах. Я не удивлён его аварии в Монце в прошлом году, если посмотреть на то, как он пилотировал в Мельбурне. Пока он не освоится, он никогда не станет вторым Максом. В быстрых поворотах Антонелли выглядит пугающе», — сказал Питер Уиндзор в видео, опубликованном на его канале.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии Антонелли был четвёртым, а его напарник Джордж Расселл – третьим. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».